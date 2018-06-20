В России увеличился риск стихийных народных протестов

В России растет протестная активность даже в бедных регионах, жители которых традиционно вынуждены в большей степени заниматься поиском дополнительных доходов для выживания и меньше выходить на протестные акции. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Комитета гражданских инициатив (КГИ), эксперты которого представили итоги мониторинга социально-экономической и политической напряженности регионов за три года.

Авторы исследования пришли к выводу, что бедным регионам с повышенным риском сокращения доходов характерна минимальная публичная активность. Их жители протестуют реже, чем регионы со средними рисками. Как отмечают эксперты, вероятность финансовых трудностей сама по себе побуждает искать население новые источники дохода или беречь существующие, а также воздерживаться от протестных выступлений.

Тем не менее, активность традиционно «тихих» регионов растет. Если в 2014 году «доля их публичной активности» составляла менее 30%, то в первом полугодии 2017 приблизилась к 45%.

«Скорее, можно сделать вывод о том, что протестные инициативы, возникающие в главных городских центрах, с большей вероятностью будут подхвачены в других регионах, в том числе имеющих репутацию спокойных», – считают эксперты КГИ.

В числе регионов, оказавшихся в центре медийной повестки в 2017 году, называются Московская и Кемеровская области. Для Кузбасса, особенно его главных центров, характерны «многочисленные коллективные и социальные акции, по социальной тематике и последствиям добычи угля. В Подмосковье актуальны выступления против мусорных полигонов и проектов мусоросжигающих заводов (Волоколамска, Балашиха, Ногинск, Коломна и другие). Там же продолжались конфликты, связанные с проблемами местного самоуправления, землеустройства, городского и жилищного хозяйства.

В целом, как отмечается в докладе, оценка населением репутации политических институтов «стабильно ухудшается». Самое заметное снижение доверия произошло во втором полугодии 2016 года по результатам федеральных и региональных выборов. Тогда изменилась доля депутатов, работающих на профессиональной основе, уменьшилась представленность оппозиции в руководстве законодательных собраний, а на муниципальном уровне вступили в действие менее демократические схемы формирования местной власти.

Кроме того, ухудшилась ситуация с административной устойчивостью за счет массовых резких замен глав регионов, мэров столичных городов, спикеров законодательных собраний.

Эксперты предупреждают, что с учетом долговременных трендов «низкое качество политических институтов и невозможность граждан влиять на власть» может вести к постепенному вытеснению недовольства граждан в стихийные протесты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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