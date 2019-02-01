Почти половина россиян заявила об ошибочном курсе развития страны

Почти половина россиян (45%) считают, что страна идет по неверному вектору развития. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра». Стоит отметить, что это максимальное количество за последние 12 лет. Немногим меньше – 42% опрошенных – заявили о поддержке курса, по которому сейчас идет Россия.

При этом 64% респондентов, согласно данным исследования, одобряют деятельность Владимира Путина на президентском посту. О неодобрении заявили 34% участников опроса.

Работой Дмитрия Медведева на посту главы правительства довольны лишь 33% опрошенных, 66% его деятельность не одобрили. Почти две трети россиян (61%) недовольны деятельностью кабинета министров, одобряют работу правительства лишь 38% граждан.

Об отрицательном отношении к работе Госдумы заявили 64% респондентов, одобряют деятельность парламентариев 33%.

Всего во всероссийском опросе участвовали 1600 россиян, проживающих в 136 населенных пунктах 52 регионов страны.

Напомним, в январе 54% россиян, опрошенных фондом «Общественное мнение», признались, что за последний месяц были лично недовольны и возмущены действиями российских властей. В декабре таких насчитывалось 48%. При этом 40% респондентов в январе заявили, что действия властей за последнее время не вызывали у них лично недовольство и возмущение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.02.19

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