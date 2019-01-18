В России растут протестные настроения: более половины населения недовольно властью

Более половины россиян (54%) признались, что за последний месяц были лично недовольны и возмущены действиями российских властей. Об этом свидетельствуют итоги опроса фонда «Общественное мнение». В середине декабря таких насчитывалось 48%.

Кроме того, исследование показало, что в стране заметно выросло число россиян, которым приходилось слышать критические высказывания в адрес властей от окружающих. Сейчас об этом заявили 70% граждан, тогда как в декабре – лишь 61%.

При этом 40% респондентов в январе признались, что действия властей за последнее время не вызывали у них лично недовольство и возмущение, а 27% заявили, что не слышали негативных высказываний в адрес властей.

Стоит отметить, что до июня 2018 года, когда правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста, довольных политикой властей РФ было более чем в полтора раза больше, чем недовольных – 60% против 36% в мае. Однако в июле доля россиян, высказывающих критику в адрес правящих кругов, выросла до 55%. При этом 41% участников опроса заявляли, что их устраивают действия властей.

Аналогичный тренд продемонстрировал электоральный рейтинг президента РФ Владимира Путина. Так, в мае прошлого года о готовности отдать голос за действующего главу государства в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье заявляли 64% россиян, в конце июня об этом заявляли 48% граждан. В последующие месяцы их число оставалось на уровне 45-48%, в январе 46%.

Опрос «ФОМнибус» проводился 12-13 января в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.

Как сообщал РИА «Новый День», по результатам последнего опроса «Левада-центра», 53% респондентов высказываются за отставку правительства России. Только у 7% граждан страны нет претензий к работе кабинета министров. Как отметили социологи, основные претензии россиян к деятельности кабмина – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости.

Политологи, комментируя результаты опроса, высказали мнение, что в ближайшее время никаких серьезных изменений, тем более отставок в кабмине, не последует. Об этом, в частности, в комментарии РИА «Новый День» заявил политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов. В свою очередь, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев счел, что народное недовольство правительством Путина еще не достигло критической отметки, после которой можно было бы говорить о кризисе политической системы и вероятной отставке кабмина. По его оценке, кабинету министров может угрожать роспуск, но это вряд ли произойдет раньше 2021 года.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.01.19

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