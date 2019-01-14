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Понедельник, 14 января 2019, 10:37 мск

Новости Политика

Больше половины жителей России хотят отставки правительства

Больше половины россиян недовольны работой правительства. Основные претензии граждан России к деятельности кабмина – рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости.

По результатам опроса, проведенного специалистами «Левада-центра», 53% респондентов в той или иной мере высказываются за отставку действующего правительства. Только 7% граждан страны не имеют претензий к работе кабинета министров.

57% участников опроса заявили, что правительство не способно решить проблемы, связанные с ростом цен и падением доходов населения, 46% указывают на то, что власти не могут обеспечить граждан работой, 43% говорят, что кабмин не заботится о соцзащите населения.

Более трети россиян сомневаются, что министерства справятся с экономическим кризисом, 30% опрошенных считают, что у правительства отсутствует программа экономического развития страны.

Исследование проводилось в декабре 2018 года. В опросе «Левада-Центра» приняли участие 1600 совершеннолетних жителей России, проживающих в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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