Правительство РФ сохранит роль громоотвода: до отставки кабмина очень далеко

Народное недовольство правительством «четвертого срока» Владимира Путина еще не достигло критической отметки, после которой можно было бы говорить о кризисе политической системы и возможной отставке кабмина. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, кабинету министров может угрожать роспуск, но это вряд ли произойдет раньше 2021 года.

Комментируя результаты последнего опроса «Левада-центра», согласно которому почти половина граждан страны так или иначе выступает за отставку нынешнего состава правительства, Калачев обратил внимание, что «цифра не критическая».

«Часть людей, которые выступают за отставку правительства, если их спросить, скажут, что Россия движется в правильном направлении, проблема в персоналиях. Сейчас начался поиск виноватых», – сказал он.

По его мнению, кабмин сейчас выполняет роль громоотвода, который принимает на себя народный гнев после непопулярных реформ. «Ухудшение общественных настроений имеет место быть, есть тенденция падения социального оптимизма, уровня социального самочувствия, но пока правительство играет свою роль громоотвода. Количество претензий копится и количество людей, которые считают, что правительство не может решить проблему, связанную с экономическим ростом, падением доходов, с ростом цен, безусловно, растет, но критическая масса не набрана. До политического кризиса еще очень далеко», – считает Калачев.

Он пояснил, что, с его точки зрения, отставка правительства – крайняя мера, которая возможна тогда, когда «встает вопрос о политической выживаемости системы». «На сегодняшний день говорить о том, что политическая выживаемость сильно беспокоит и с ней надо что-то решать, судя по количеству внутриэлитных интриг и подковёрной войны, преждевременно. Есть аппаратные разборки, внутриэлитная борьба, но нет необходимости отправлять людей либо правительство в отставку», – отметил политолог.

По оценке эксперта, падение рейтинга сейчас скорее является «поводом, чтобы подумать о смене приоритетов в работе правительства или изменения информационного сопровождения его работы». «Можно попытаться выдать новые доминанты и приоритеты в работе. Пока дальше я бы не пошел. До реального кризиса доверия к власти и проблем с выживаемостью еще далеко», – уверен Калачев.

«Рано или поздно, любое правительство отправляется в отставку. Наше правительство, я думаю, уйдет в отставку перед выборами в Госдуму, скорее всего», – заключил он.

Как сообщал «Новый День», по результатам последнего опроса «Левада-центра», 53% респондентов в той или иной мере высказываются за отставку действующего правительства. Только 7% граждан страны не имеют претензий к работе кабинета министров.

Стоит отметить, что выборы в Госдуму должны состояться осенью 2021 года. Правительство РФ же действует в пределах срока полномочий президента РФ, которые заканчиваются в 2024 году.

Москва, Мария Вяткина

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