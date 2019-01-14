Россияне нашли «крайнего»: народное недовольство обрушилось на правительство РФ

Падение рейтинга одобрения работы правительства «четвертого срока» Владимира Путина показало, что народ определился с главным «виновником» своих бед. Однако, как считает политолог, руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов, никаких серьезных изменений, тем более отставок, не последует. Такое мнение он высказал в интервью РИА «Новый День».

По мнению эксперта, сейчас граждане РФ ищут возможность выразить свое недовольство из-за последних реформ. «Население ищет повод проговорить вербально свое отношение к ряду непопулярных мер, которые были приняты даже не правительством, Госдумой. Госдума была инструментом, правительство – автором ряда этих реформ и по НДС, и по налогам, и по пенсионной реформе. Конечно, кого-то же надо винить, винят правительство. Это все вполне нормально», – сказал он.

Рябов подчеркнул, что никаких серьезных последствий, скорее всего, не последует. «У правительства есть возможность исправиться, например, начать выполнение майских указов президента, пойти со своими инициативами навстречу народу. Но если негативные тенденции продолжатся, рейтинги будут падать и дальше. Но не думаю, что будут изменения», – отменил эксперт.

Он пояснил, что в сложившихся политических условиях, когда и в Государственной Думе, и в правительстве РФ главенствующую роль занимают представители одной партии, ждать отставки даже непопулярного в народе кабмина нет смысла.

«Просто у нас сейчас ситуация такая, что большинство в парламенте никогда не отправит правительство в отставку. Не будет повторения серьезных попыток, какие были в период Ельцина. Сейчас и ближайшие полгода – 9 месяцев не будет никаких выборов. Ближайшие выборы осенью – до тех пор во всем будет виновато правительство», – отметил политолог.

Рябов также выразил уверенность, что и Госдуму до выборов не ожидают пертурбации. «На Госдуме это (недовольство россиян) скажется на выборах. Парламент избирается на определенный срок и поводов его распустить нет. Он будет жить до следующего цикла, а дальше уже вопрос на федеральных выборах будет решаться», – заключил эксперт.

Как сообщал «Новый День», по результатам последнего опроса «Левада-центра», 53% респондентов в той или иной мере высказываются за отставку действующего правительства. Только 7% граждан страны не имеют претензий к работе кабинета министров.

Москва, Мария Вяткина

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