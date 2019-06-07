Врио главы Забайкалья отстранился от низкорейтинговой ЕР: идет на выборы самовыдвиженцем

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов решил пойти на выборы главы региона в качестве самовыдвиженца. Об этом говорится в сообщении в официальном паблике регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что Осипов сегодня подал документы о выдвижении в региональный избирком. Он стал первым кандидатом на пост губернатора, выборы которого назначены на 8 сентября. При подаче документов врио главы Забайкалья заявил, что выдвигается при поддержке жителей региона, которые «накануне большинством голосов выступили в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании» за его участие в выборах. «Это выдвижение от партии «Забайкалье», – цитирует Осипова издание «Заб.ру».

Для регистрации в качестве кандидата ему нужно будет собрать подписи 4 тысяч забайкальцев и около 400 подписей муниципальных депутатов. Очевидно, что проблем с этим у Осипова не возникнет.

Глава краевого избиркома Светлана Судакова сообщила, что участвовать в губернаторских выборах намерены еще три партии – «Партия Роста», «Патриоты России» и «Пенсионеры России за социальную справедливость». По ее словам, имена кандидатов станут известны 8 июня. О планах по участию в выборах губернатора Забайкалья также объявила КПРФ.

Как сообщал «Новый День», Осипов был назначен врио главы региона 25 октября 2018 года после отставки по собственному желанию прежнего руководителя края Натальи Ждановой.

Стоит отметить, что Александр Осипов продолжил список временно назначенных руководителей регионов, которые решили не баллотироваться на губернаторский пост от партии «Единая Россия», рейтинг которой обвалился из-за пенсионной реформы и, по данным опроса фонда «Общественное мнение, сейчас составляет лишь 34%. На прошлой неделе врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что будет участвовать в выборах главы города в качестве самовыдвиженца. Свое решение он объяснил желанием «быть независимым от тех или иных взглядов».

Ранее мэр Иркутска единоросс Дмитрий Бердников заявил, что передумал баллотироваться в городскую думу от «Единой России» и пойдет на выборы самовыдвиженцем. Он отказался от участия в праймериз партии власти, сославшись на то, что интересы нынешнего руководства регионального отделения ЕР, с его точки зрения, не совпадают с интересами горожан.

Тенденция отказа от участия в выборах различного уровня в качестве выдвиженца «Единой России» началась прошлой осенью, когда в Приморском крае на губернаторских выборах кандидат от ЕР Андрей Тарасенко не смог победить в первом туре выборов 9 сентября, а во втором туре, 23 сентября, произошел громкий скандал с фальсификациями результатов голосования. В итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК России отменил итоги выборов. Новое голосование было назначено на 16 декабря. Тарасенко ушел в отставку, а новым врио губернатора края по указу президента РФ стал Олег Кожемяко. Он заявил, что будет участвовать в новых выборах в качестве самовыдвиженца. В результате он и выиграл на выборах.

Чита, служба информации РИА «Новый День»

Чита. Другие новости 07.06.19

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