Полпред Цуканов представит элитам нового главу Курганской области

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков приедет в Курган в четверг, 4 октября. В этот же день уральский полпред Николай Цуканов представит нового главу региона представителям местного истеблишмента. После этого Шумков проведет встречи с подчиненными. «Начну знакомиться с делами. В общих чертах мне про территорию все понятно, но надо вникнуть в детали, послушать людей», – сказал накануне Шумков в интервью «Новому Дню».

Напомним, 2 октября губернатор Курганской области Алексей Кокорин подал в отставку. Новым главой Курганской области стал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков. В тюменском правительстве Шумков координировал деятельность департаментов экономики и инвестполитики. При нем инвестиционный климат Тюменской области был официально признан лучшим в России. Политологи назвали кандидатуру Шумкова удачной и логичной. Однако отметили, что новому главе придется столкнуться со сложными задачами в депрессивном регионе.

Курган, служба информации

Курган. Другие новости 02.10.18

«Конкурировать не будем»: блиц-интервью нового главы Курганской области Вадима Шумкова. / Новым главой Курганской области стал тюменский замгубернатора Вадим Шумков. / Ещё минус один: курганский губернатор ушел в отставку. Читать дальше

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