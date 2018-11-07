Путин назначил нового полпреда в Северо-Западном федеральном округе

Президент России Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в Северо-Западном федеральном округе бывшего замгенпрокурора РФ Александра Гуцана. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Должность полпреда президента РФ в СЗФО стала вакантной после того, как Путин 3 октября назначил прежнего наместника главы государства на Северо-Западе Александра Беглова врио губернатора Санкт-Петербурга и принял досрочную отставку Геннадия Полтавчено с поста руководителя Северной столицы.

Накануне стало известно, что Александр Гуцан, являвшийся заместителем Юрия Чайки с 2007 года, подал заявление об отставке. СМИ назвали причиной ухода Гуцана переход на новую работу. Отмечалось, что уроженец Ленинградской области получил от президента РФ предложение стать полпредом в Северо-Западном федеральном округе и принял его.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.11.18

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