Экс-губернатор Кокорин обратился с прощальным словом к жителям Зауралья: «Президент Путин поддержал мое решение»

Бывший губернатор Курганской области Алексей Кокорин обратился с прощальным словом к жителям Зауралья. Он вполне торадиционно поблагодарил «земляков за доверие» и пожелал удачи новому руководителю региона.

Напомним, о своем намерении покинуть губернаторский пост Кокорин объявил накануне. Пока временно исполнять обязанности главы региона будет бывший замгубернатора Тюменской области Вадим Шумков. На новую работу Шумков выйдет уже завтра, 4 октября. О ближайших планах Вадим Шумков рассказал в интервью «Новому Дню».

Между тем Алексей Кокорин сегодня решил попрощаться с жителями Курганской области.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поддержал мое решение покинуть пост Губернатора Курганской области в связи с переходом на новое место работы.

Уважаемые земляки, сердечно благодарю вас за доверие, которое вы оказали мне на выборах в 2014 году, и возможность работать вместе с вами на благо нашей родной Курганской области. Это были сложные, но насыщенные четыре года. Закаленный зауральский характер помогал нам преодолевать трудности и двигаться вперед. Мы строили детские сады, школы, больницы, спортивные объекты. Развивали сельское хозяйство и промышленность. Открывали преимущества нашего региона для инвесторов. В этом году приняли и достойно провели Всероссийский сельский Сабантуй, окружной молодежный форум «УТРО-2018», турнир Высшей хоккейной лиги «Русская классика».

Наш край богат сельскохозяйственными землями, промышленными предприятиями, культурными традициями. Но самое главное богатство Зауралья – это люди.

Дорогие земляки, убежден, что Курганская область продолжит динамично развиваться. Желаю успехов вам и новому руководителю региона, которому выразил доверие Президент России», – отметил Алексей Кокорин.

Курган, служба информации

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