Губернатор Моор забрал себе полномочия своего заместителя

Глава Тюменской области Александр Моор перераспределил обязанности между членами своего правительства. Корректировка вызвана увольнением сразу двух заместителей губернатора – Евгения Заболотного и Вадима Шумкова. Первый возглавил гордуму Тюмени, второй стал главой Курганской области. Департаменты, деятельность которых координировал Шумков, поделены между замгубернатора Ларисой Теплоуховой (под ее контроль отдан департамент лесного комплекса) и самим Мором.

Как сообщается на сайте правительства, губернатор теперь отвечает за департаменты экономики и инвестиционной политики и господдержки предпринимательства. С учетом серьезной нагрузки на Александра Моора (он в общей сложности контролирует пять подразделений, в том числе, депатаменты потребрынка и информатизации), возможно, данная конструкция – временное решение, которое будет действовать до того момента, пока Вадиму Шумкову не найдут адекватную замену. По данным «Нового Дня», уходя Шумков рекомендовал взять на свое место директора департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Леонида Остроумова, однако эта кандидатура могла не получить поддержки в правительстве.

Заместителем губернатора вместо Евгения Заболотного стал Сергей Шустов. Он руководит ГУ строительства области и координирует деятельность гостехнадзора.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.10.18

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