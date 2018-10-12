Тюменский губернатор Моор назначил замом «авторитетного» человека

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил нового заместителя на место ушедшего в мэрию столицы Евгения Заболотного. Новым членом правительства стал Сергей Шустов – начальник главного управления строительства региона. Вместе с этим он сохраняет за собой пост главы ГУС. Это было ожидаемое назначение, такие прогнозы агентство «Новый День» озвучивало ещё в сентябре 2018 года.

Распоряжение о наделении новыми полномочиями г-на Шустова вступает в силу с 12 октября, сообщают в пресс-службе правительства Тюменской области.

«Наша цель – обеспечить комплексный подход к созданию гармоничной среды для жизни людей: комфортное жильё, социальная инфраструктура, дорожная и транспортная составляющая, общественные пространства – все должно отвечать запросам и потребностям общества, – заявил г-н Моор, которого цитируют в пресс-службе правительства Тюменской области – Сергей Шустов профессионал в своей сфере, опытный управленец, сторонник новаций. Он пользуется авторитетом у наших застройщиков, наладил с ними конструктивный диалог».

Евгений Заболотный стал новым председателем думы в новом созыве этого органа.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.10.18

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