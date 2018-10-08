Депутаты Тюмени выбрали спикера гордумы

Председателем городской думы Тюмени избран бывший заместитель губернатора Тюменской области Борис Заболотный. В ходе первого заседания, которое состоялось в понедельник, 8 октября, депутаты седьмого созыва утвердили его кандидатуру тайным голосованием. Народные избранники выбирали спикера из двух кандидатур – кроме Заболотного заявку в думу подал либерал-демократ Олег Касьянов. Однако в его поддержку никто из присутствующих не выступил. В то время как за Заболотного с трибуны агитировали сразу три депутата – Николай Романов (сообщил, что «Единая Россия» рекомендовала утвердить бывшего замгубернатора в качестве спикера), Екатерина Вешкурцева (отметила управленческий опыт Заболотного) и Юрий Баранчук (назвал кандидата «сплавом мудрости, житейского опыта и честности в отношениях»).

Выступление самого Заболотного было долгим и бессодержательным. В конце он процитировал Льва Толстого: «Не верьте словам ни своим, ни чужим, верьте только делам и своим, и чужим». «Нам предстоит много сделать, чтобы тюменцы поверили в нас», – сказал Заболотный. В ходе голосования 28 депутатов отдали свои голоса Евгению Заболотному. Еще 6 человек проголосовали за Олега Касьянова. В качестве вице-спикера новый председатель гордумы предложил «единоросса» Дмитрия Осипова. Эту кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Стоит отметить, что на заседании отсутствовали два представителя «ЕР» депутаты – Юрий Коновалов и Николай Моисеев.

Тюмень, служба информации

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