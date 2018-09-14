Стало известно, кто может заменить Евгения Заболотного в тюменском правительстве

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный, избравшийся депутатом гордумы Тюмени, уволился из правительства. Информация о нем уже убрана с официального портала органов госвласти региона.

По данным «Нового Дня», в ближайшее время место Заболотного, который курировал строительную сферу, может занять глава ГУ строительства Тюменской области Сергей Шустов. Источники агентства также не исключают вариант, при котором полномочия Заболотного просто перейдут другому замгубернатора – Ларисе Теплоуховой.

Напомним, Евгений Заболотный был избран депутатом городской думы VII созыва по партийному списку «Единой России». По задумке региональных властей, именно он должен стать новым спикером. Фигура Дмитрия Еремеева, который не мог продуктивно работать с разношерстным депутатским корпусом и контролировать политические процессы в думе, перестала устраивать чиновников.

«С приходом Заболотного роль думы Тюмени повысится. Это человек с огромным опытом политического администрирования, который успел поработать еще в горисполкоме, был секретарем партии горкома по идеологии, был депутатом облдумы. Ни у одного из председателей думы за всю историю не было такого опыта и такого громкого имени», – считает политолог Александр Безделов. Впрочем, некоторые эксперты считают, что для роли председателя думы больше подходит экс-сенатор Степан Киричук, победивший в одномандатном округе №10.

Тюмень, служба информации

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