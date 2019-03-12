«У меня есть ограничения, но…». Замгубернатора Сысоев не выйдет из ЛДПР и займется инвестициями

Новый заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев займется привлечением инвестиций в Тюменскую область и не станет покидать ряды ЛДПР. Об этом пока еще депутат Госдумы рассказал в блиц-интервью РИА «Новый День».

– Вас помнят по тюменской областной думе, как последовательного критика регионального правительства. Сейчас вас назначили на должность замгубернатора в это самое правительство. В чем логика?

– Этот вопрос надо задавать в пресс-службу губернатора. Могу сказать, что всегда был критичен и по отношению к себе, и буду оставаться таким.

– Что заставило променять карьеру федерального политика на кресло регионального чиновника? Были сомнения перед принятием решения?

– Сложно уходить с любого насиженного места, где тебе все понятно, ты вник в сферу, знаешь, как она функционирует. Но эти перемены – новые возможности для реализации тех или иных инициатив.

– Как теперь будут строиться ваши отношения с губернатором соседней Югры, которого вы много лет критиковали? Или Наталья Комарова скоро оставит свой пост?

– Мой работодатель – губернатор Тюменской области. Я не могу это (возможную отставку Натальи Комаровой – прим. ред.) комментировать, я таких решений не принимаю.

– Правда, что, кроме экономического блока, в ваше ведение отойдут полномочия Вячеслава Вахрина по привлечению инвестиций?

– Привлечение инвестиций на сегодняшний день – задача любого чиновника, работающего в Тюменской области. Такую задачу поставил передо мной губернатор. Любой рубль инвестиций крайне важен для региона, за ним стоят рабочие места, налоги, реализация социальных программ. Поэтому этими вопросами буду заниматься, в том числе, и я. В том числе, в рамках тех контактов, которые были у меня в Москве.

– Вы уже решили, что нужно поменять в сфере экономики Тюменской области?

– Для начала нужно вникнуть в функционал курируемых сфер, познакомиться с директорами департаментов, понять цели и задачи, которые они решают в рамках текущей работы. А потом уже принимать какие-то решения и вносить свои предложения.

Основная задача – чтобы экономика развивалась, чтобы безработица стремилась к нулю, а у людей была уверенность в завтрашнем дне. Это и увеличение доходов населения, и возможность получать государственные услуги, не выстаиваясь в очередях, и снижение административных барьеров. Для этого и реализуется национальный проект «Цифровая экономика». И я всегда открыт для любых предложений и идей.

– Есть вероятность, что, вслед за вами, в правительство вернется Олег Чемезов?

– Я не могу комментировать этот вопрос.

– Как ваша работа в региональном правительстве будет сочетаться с вашим членством в ЛДПР. Вы покинете ли либерально-демократическую партию или нет?

– Сегодня у меня, конечно, есть определенные ограничения и запреты, которые я буду соблюдать. Но заявление о выходе из партии у меня не просили писать и я его не писал. Есть поставленные задачи и цели, которыми я буду заниматься. Политикой и партийным строительством будет заниматься новый куратор, федеральный депутат, которому это будет поручено.

– Кто займет ваше место в Госдуме? Источники нашего агентства утверждают, что это будет депутат думы ХМАО Евгений Марков.

– Посмотрите федеральный список (партии ЛДПР – прим. ред.). Сегодня я подал безотзывное заявление о сложении депутатских полномочий. Ну а распределение моего мандата пройдет в соответствии с федеральным законом.

– Перед вами поставлена какая-то программа-максимум? Например, триллион рублей инвестиций в течение 5 лет?

– Задача на данном этапе – как можно быстрее войти в курс дела. И дальше начинать заниматься теми вопросами, которые мне поручены.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.03.19

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