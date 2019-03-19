Госдума отпустила Владимира Сысоева в чиновники

Госдума РФ в ходе пленарного заседания 19 марта приняла постановление о досрочном сложении депутатских полномочий с Владимира Сысоева. Как передает корреспондент «Нового Дня», только один член нижней палаты парламента, причем из числа либерал-демократов, проголосовал против.

Теперь высшему совету ЛДПР, от которой выбирался в Госдуму Владимир Сысоев, необходимо выбрать нового представителя партии в парламенте и сообщить о своем решении в ЦИК.

Напомним, 12 марта Сысоев был назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области. По данным «Нового Дня», его место в Госдуме займет депутат думы ХМАО Евгений Марков.

Тюмень, служба информации

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