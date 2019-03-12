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Вторник, 12 марта 2019, 11:28 мск

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Стало известно, кто заменит тюменца Владимира Сысоева в Госдуме

Фото – сайт ЛДПР Тюменской области

Место депутата Владимир Сысоева, который сегодня был назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области, могут занять депутат заксобрания ЯНАО Александр Голубенко, депутат думы ХМАО Евгений Марков или его коллега – Виктор Сысун. Именно они стоят следующими после Сысоева в регионально списке ЛДПР (ХМАО-ЯНАО).

Решение о том, кто получит освободившийся мандат, примет высший совет партии. «Сначала Владимир Сысоев должен сложить с себя полномочия, а Госдума утвердить это. Затем высшему совету партии дается две недели на принятие решения по кандидатуре и передаче его в ЦИК», – рассказал «Новому Дню» Виктор Сысун. Он отказался делать прогнозы относительно того, кто займет место Владимира Сысоева. «Я полностью доверяю высшему совету ЛДПР», – сказал он.

По словам Евгения Маркова, шансы пройти в Госдуму есть у всех троих. «Если впередистоящий кандидат напишет отказную, то я пойду. Буду думать, если не надумаю, пойдет следующий по списку. Вероятность есть любая – Голубенко, Марков, Сысун», – резюмировал Марков.

Между тем, по данным «Нового Дня», именно Евгений Марков станет новым депутатом Госдумы РФ.

Тюмень, служба информации

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