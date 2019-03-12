Стало известно, кто заменит тюменца Владимира Сысоева в Госдуме

Место депутата Владимир Сысоева, который сегодня был назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области, могут занять депутат заксобрания ЯНАО Александр Голубенко, депутат думы ХМАО Евгений Марков или его коллега – Виктор Сысун. Именно они стоят следующими после Сысоева в регионально списке ЛДПР (ХМАО-ЯНАО).

Решение о том, кто получит освободившийся мандат, примет высший совет партии. «Сначала Владимир Сысоев должен сложить с себя полномочия, а Госдума утвердить это. Затем высшему совету партии дается две недели на принятие решения по кандидатуре и передаче его в ЦИК», – рассказал «Новому Дню» Виктор Сысун. Он отказался делать прогнозы относительно того, кто займет место Владимира Сысоева. «Я полностью доверяю высшему совету ЛДПР», – сказал он.

По словам Евгения Маркова, шансы пройти в Госдуму есть у всех троих. «Если впередистоящий кандидат напишет отказную, то я пойду. Буду думать, если не надумаю, пойдет следующий по списку. Вероятность есть любая – Голубенко, Марков, Сысун», – резюмировал Марков.

Между тем, по данным «Нового Дня», именно Евгений Марков станет новым депутатом Госдумы РФ.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.03.19

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