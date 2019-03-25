В мэрии Тобольска провожают Владимира Мазура в отставку

Глава Тобольска Владимир Мазур дорабатывает на своем месте последнюю неделю. Об этом «Новому Дню» рассказал источник в администрации города. По словам собеседника агентства, затем кресло мэра вместо Мазура займет нынешний заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев.

Кадровая перестановка могла случиться раньше, однако в правительстве региона решили притормозить процесс в связи с утечкой информации в СМИ. «Губернатор посчитал, что слухи о своем скором назначении в Тобольск распространяет сам Афанасьев», – объясняет источник «Нового Дня».

Предстоящую смену руководства в Тобольске в мэрии города официально не подтверждают. «Никакой подготовки к процессуальной процедуре по смене главы города не ведется», – заявила пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина.

«Пока такой информации нет», – сказал пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов, добавив, впрочем, что до конца недели остается еще достаточно времени.

Напомним, информация о скорой отставке Мазура появилась еще 1 марта. Тогда источники «Нового Дня» сообщали, что новым местом работы тобольского мэра станет правительство Тюменской области. Якобы он займет должность замгубернатора региона. Новый замгубернатора у Александра Моора действительно появился, но им стал экс-депутат Госдумы Владимир Сысоев.

По версии источника в тюменской областной думе, возможно Мазуру будет предложено трудоустройство в один из департаментов, находящихся в ведении Сысоева, либо освободившееся после ухода на пенсию Владимира Воробьева кресло председателя комитета по делам национальностей. Однако, говорят, оба эти варианта не устраивают самого Мазура. Кроме того, по мнению собеседника агентства, Мазур слишком конфликтен для должности главы комитета по делам национальностей.

Тобольск, служба информации

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