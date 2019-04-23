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Вторник, 23 апреля 2019, 08:39 мск

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Официально: глава Тобольска Владимир Мазур уходит в отставку

Фото – Михаил Калянов, Новый День

Глава Тобольска Владимир Мазур написал заявление об уходе. В понедельник, 22 апреля 2019 года, управделами администрации Тобольска Елена Миленина сообщила об этом заместителям главы города, рассказал источник в мэрии. По данным «Нового Дня», заявление было написано еще 15 апреля.

Пресс-секретарь главы Анастасия Гулина в беседе с агентством «Новый День» подтвердила информацию. «Да, действительно, Владимир Владимирович получил хорошее предложение о работе и покидает свой пост. 30 апреля на заседании тобольской городской думы будет рассмотрен вопрос об его отставке», – сообщила Гулина. Он не уточнила, о каком предложении идет речь.

Предстоящую отставку Владимира Мазура «Новый День» анонсировал почти два месяца назад. Кадровые перестановки, связанные с этим, обсуждали в марте 2019 года.

Тюмень, Михаил Калянов

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