Новый глава Тобольска обещал перевезти в город всю семью

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев избран главой города Тобольска. Такое решение приняли во вторник, 28 мая депутаты тобольской городской думы.

Как рассказал «Новому Дню» председатель конкурсной комиссии Тобольска, главный единоросс Тюменской области Андрей Артюхов, на заседании присутствовали 24 депутата и четверо из шести кандидатов на место главы Тобольска. Две пенсионерки, заявившиеся для участия в конкурсе, отсутствовали. Одну из них вообще не допустили до конкурса, так как она сдала не все документы, которые требуются по закону.

Все четверо присутствовавших кандидатов выступили с речами перед депутатами. По итогам голосования 21 голос был отдан за Максима Афанасьева, 1 голос получил либерал-демократ Тимур Темуркаев (за него проголосовал депутат от ЛДПР), и еще два бюллетеня оказались испорчены.

Максим Афанасьев вступает в должность с 29 мая. Он намерен в ближайшее время перевезти в Тобольск свою семью. Так, новоизбранный глава Тобольска рассказал, что в новом учебном году его дочь будет учиться уже в тобольской школе.

Предыдущий глава Тобольска Владимир Мазур сложил полномочия в конце апреля. На гордуму, которая утверждала его отставку 30 апреля, Мазур не явился, как и на сегодняшнее заседание.

Тобольск, Тюмень, служба информации

Тобольск, Тюмень. Другие новости 28.05.19

Возбуждено уголовное дело против директора крупного тюменского завода. / Глава тюменского арбитража стал беднее. / Тюменский депутат пожаловался президенту на «ложную информацию» департамента Белявского. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»