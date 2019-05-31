Нового главу Тобольска не узнали в кафе и отказались кормить

Нового главу Тобольска Максима Афанасьева не узнали в кафе рядом с администрацией города: градоначальнику и его супруге отказали в ужине и даже в кофе. Столкнувшись с «тобольским гостеприимством», новый глава города решил проработать вопросы местного сервиса.

Как сообщил источник «Нового дня» в Тобольске, вечером 28 мая, в день, когда Максим Афанасьев был утвержден городской думой Тобольска в должности главы города, градоначальник пришел поужинать в трактир «Ильинский», что в квартале от администрации Тобольска и Тобольского района. Нового главу города, который был с супругой, никто не узнал. Афанасьеву отказали в обслуживании, хотя на часах было всего лишь 23:20, а кухня заведения, согласно объявлению, работала до 24:00. Когда глава города попросил налить ему и супруге хотя бы кофе, он также получил отказ. Свидетели говорят, что после этого глава Тобольска покинул заведение.

В пресс-службе администрации Тобольска подтвердили данный случай. «Глава города встретил свою супругу с железнодорожного вокзала, – сообщили в пресс-службе. – Они пошли ужинать в трактир «Ильинский», но там им сказали, что кухня не работает, хотя режим работы у них заявлен до 24 часов. Максим Викторович с супругой пошли ужинать в ресторацию «У Никольского». А сам глава города для себя сделал вывод, что вопросы сервиса в туристическом центре требуют детальной проработки и эффективных решений».

В трактире «Ильинский» о происшествии с главой Тобольска узнали от корреспондента «Нового Дня». Там подтвердили, что кухня в заведении работает до 24 часов. «С этим инцидентом мы обязательно разберемся, приносим свои извинения, такого больше не повторится», – сказали в заведении. В трактире сказали, что были не в курсе, что Афанасьев – новый глава Тобольска, и продолжали считать главой города Владимира Мазура, назначенного 28 мая заместителем губернатора Калужской области.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 31.05.19

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