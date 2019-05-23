Оставленный Мазуром пост в Тобольске занял Афанасьев

Заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев возглавил тобольское отделение «Единой России». Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе партии.

«23 мая, состоялась конференция, на которой выступил секретарь регионального отделения ЕР Андрей Артюхов. Он и поддержал кандидатуру Максима Афанасьева, за которого сегодня проголосовало большинство», – рассказали в пресс-службе.

Максим Афанасьев сменил на партийном посту бывшего мэра Тобольска Владимира Мазура, который ушел в отставку в конце апреля. Афанасьев также считается основным кандидатом на должность главы Тобольска. Он уже негласно принял дела в Тобольске и даже забрал ключи от служебного коттеджа, в котором жил Владимир Мазур.

Тобольская городская дума примет решение по кандидатуре нового градоначальника 28 мая.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 23.05.19

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