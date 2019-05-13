Заместитель тюменского мэра отправился за креслом главы Тобольска

Замглавы администрации Тюмени Максим Афанасьев подал документы на конкурс на замещение должности главы Тобольска. Информацию об этом со ссылкой на конкурсную комиссию Тобольска сообщил сайт городской думы.

Афанасьев оказался первым кандидатом, сдавшим документы. Он заявился, как самовыдвиженец. Прием документов на конкурс продлится до 20 мая, а 28 мая городской думе придется выбрать нового главу города.

Источники «Нового Дня» называют Афанасьева главным претендентом на должность тобольского мэра. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, Максим Афанасьев находится в Тобольске, негласно принимает дела и уже забрал ключи от служебного коттеджа, в котором жил предыдущий глава города Владимир Мазур.

Ранее Максим Афанасьев отказывался комментировать перспективу своего перехода на работу в Тобольскую мэрию. В администрации Тобольска также отказались комментировать ситуацию.

Тобольск. Другие новости 13.05.19

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