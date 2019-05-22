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Среда, 22 мая 2019, 13:26 мск

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Губернатор Моор наградил чиновника, которого ждет новый пост

Глава Тюменской области Александр Моор вручил заместителю главы Тюмени Максиму Афанасьеву почетную грамоту губернатора. Награду Афанасьев получил за «значительный вклад в становление развитие системы местного самоуправления и эффективную муниципальную службу».

Человек, награжденный такой грамотой, единовременно премируется в размере 11,5 тыс. рублей. Напомним, в ближайшее время Афанасьев покинет администрацию Тюмени. Он подал документы на конкурс на замещение должности главы Тобольска и является главным претендентом.

Как ранее сообщали источники «Нового Дня», Максим Афанасьев уже негласно принял дела в Тобольске и даже забрал ключи от служебного коттеджа, в котором жил предыдущий глава города Владимир Мазур.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 22.05.19

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