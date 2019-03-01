Инсайд: в правительстве Тюменской области появится новый замгубернатора, в крупном городе сменится мэр

Серьезные кадровые перестановки предстоят в правительстве Тюменской области и мэриях Тюмени и Тобольска. Об этом «Новому Дню» сообщил источник, близкий к областной думе.

По данным собеседника агентства, в ближайшее время глава Тобольска Владимир Мазур может покинуть свой пост. Новым местом работы Мазура источник называет правительство Тюменской области. Мазур займет должность заместителя губернатора региона. На должность главы Тобольска вместо Владимира Мазура, якобы, уже согласован нынешний заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев.

Должность Афанасьева в мэрии Тюмени достанется действующему заместителю начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрею Чистякову. Чистяков считается человеком экс-замгубернатора региона Евгения Заболотного, занимающего сейчас пост председателя тюменской городской думы.

Пресс-секретарь губернатора Тюменской области Андрей Осипов сообщил «Новому Дню», что не располагает никакой информацией о кадровых перестановках в правительстве региона, переходе Владимира Мазура на работу заместителем губернатора, а Максима Афанасьева – в мэрию Тобольска.

Пресс-секретарь главы Тобольска Анастасия Гулина отказалась от комментариев. «Такой информации нет даже на уровне слухов», – отметила она.

Пресс-секретарь мэрии Тюмени Гульнара Сидоркина сообщила, что Максим Афанасьев продолжает работать в администрации города. «У меня есть информация лишь о назначении Третьякова», – сказала она.

Напомним, бывший замглавы департамента имущественных отношений областного правительства Владимир Третьяков сегодня стал заместителем главы Тюмени Руслана Кухарука. В новой должности Третьяков займется вопросам градостроительства и имущественных отношений.

Тюмень, служба информации

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