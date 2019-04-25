Глава Тюмени Кухарук прокомментировал информацию об уходе своего зама в мэрию Тобольска

Глава Тюмени прокомментировал информацию о возможном переходе своего заместителя – Максима Афанасьева – на должность мэра Тобольска. По словам градоначальника Руслана Кухарука, в администрации об этом ничего не знают.

«Есть определенный порядок назначения. Все работают на своих местах», – сказал «Новому Дню» Кухарук.

Сам Максим Афанасьев проигнорировал вопрос о продолжении карьеры в мэрии Тобольска. Чиновник развернулся и ушел, не сказав корреспонденту «Нового Дня» ни слова.

Напомним, 23 апреля стало известно, что глава Тобольска Владимир Мазур написал заявление об уходе. По данным «Нового Дня», место Мазура займет Афанасьев.

Тюмень, Михаил Калянов

Тюмень. Другие новости 24.04.19

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