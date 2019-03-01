Новым заместителем главы Тюмени стал областной чиновник

В мэрии Тюмени появился новый заместитель главы города – это бывший областной чиновник Владимир Третьяков. Глава Руслан Кухарук назначил его заместителем по вопросам градостроительства и имущественных отношений, сообщается 1 марта 2019 года на сайте мэрии.

До назначения г-н Третьяков работал в областном правительстве, в должности замглавы департамента имущественных отношений.

Согласно официальной справке, новый заместитель мэра родился 26 июля 1982 года в пос. Ламенский Голышмановского района. В 2003 году окончил ТюмГУ по специальности «государственное и муниципальное управление», получил квалификацию «юрист-менеджер». В 2010 году у него появился еще один диплом – по направлению «Юриспруденция».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 01.03.19

Новый глава депкультуры Тюменской области не знает, что происходит в подведомственных структурах. / В Югре задержаны террористы, готовившие взрывы и массовые убийства. / Жители Тюмени готовят Путину массовое обращение против «мусорной» реформы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»