Глава Тобольска Мазур ушел, не попрощавшись

Глава Тобольска Владимир Мазур пропустил заседание городской думы, которая утвердила его отставку. По словам источника «Нового Дня», Владимира Мазура был длительный конфликт с председателем думы Андреем Ходосевичем. Впрочем, на заседании гордумы 30 апреля Ходосевич также не присутствовал.

Депутаты единогласно одобрили уход градоначальника. Доклад о результатах работы главы города за 2018 год сделал и.о. мэра Иван Нефидов, сообщил «Новому Дню» источник в Тобольске.

В пресс-службе мэрии пояснили, что доклад касается результатов работы администрации, и делать его вправе, в том числе, исполняющий обязанности главы города. Там не смогли сказать, на какую должность ушел Владимир Мазур.

Главным кандидатом на должность главы Тобольска источники называют нынешнего заместителя главы Тюмени Максима Афанасьева. Сам Афанасьев информацию не комментирует.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 30.04.19

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