Новый глава Тобольска выгонит из мэрии «бывших прокурорских»

Первым кандидатом на увольнение из крупных чиновников администрации Тобольска после прихода нового главы города станет заместитель мэра Евгений Бирюков. Ему пытаются подыскать место в правительстве региона, сообщил источник «Нового Дня».

По словам источника, близкого к правоохранительным органам, после того, как тобольская городская дума утвердит в должности главы города Максима Афанасьева (сейчас он занимает должность заместителя главы Тюмени – ред.), должности лишатся выходцы из прокуратуры, самый высокопоставленный из которых – бывший прокурор Тобольска Евгений Бирюков. «Переход Бирюкова в администрацию Тобольска был многими в органах прокуратуры воспринят, как предательство, – говорит собеседник агентства. – Тем более, новый заместитель многое сделал для того, чтобы защитить теперь уже бывшего главу Тобольска Владимира Мазура от претензий прокуратуры». В администрации Тобольска Евгений Бирюков, в частности, курировал юридический комитет.

Источник рассказал, что уход Бирюкова с прокурорской на муниципальную должность в феврале 2017 года вызвал особенное негодование тогдашнего первого заместителя прокурора Тюменской области Романа Тютюника (сейчас возглавляет прокуратуру Республики Калмыкия), который в свое время сам три года был прокурором Тобольска. При этом, когда Тютюник работал в прокуратуре Тюменской области, у него были очень хорошие рабочие отношения с Максимом Афанасьевым.

Другой источник, близкий к администрации Тобольска, рассказал, что не так давно в город приезжал другой видный выходец из «духовной столицы» Западной Сибири, экс-глава областного комитета по делам национальностей Евгений Воробьев. Якобы, Воробьев предлагал Бирюкову в преддверии неминуемого увольнения сменить работу и возглавить комитет по делам национальностей, председатель которого еще не назначен.

Отметим, что дума Тобольска подведет итоги конкурса на замещение должности главы Тобольска 29 мая. В конкурсе участвуют 6 человек, в том числе Максим Афанасьев, двое местных предпринимателей, руководитель муниципального центра и две пенсионерки.

Впрочем, в региональном истеблишменте уже не скрывают, кто будет следующим главой Тобольска. В пятницу, 24 мая главный единоросс Тюменской области Андрей Артюхов разместил на своей странице в Инстаграме запись о совместной с Афанасьевым поездке в Тобольск и Тобольский район. В ходе поездки секретарь ТРО «Единой России» обсудил с Афанасьевым перспективы развития тобольского туризма.

Получить комментарий Максима Афанасьева не удалось, заместитель главы Тюмени не ответил на звонок корреспондента «Нового Дня».

Тобольск, Тюмень, служба информации

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