Семья будущего мэра Тобольска обрастает недвижимостью

Основной кандидат на пост мэра Тобольска Максим Афанасьев на своей нынешней должности заместителя главы Тюмени заработал в 2018 году 3,4 млн рублей. Вместе с супругой Афанасьев владеет, в общей сложности, 756 метрами жилья.

Доход Максима Афанасьева в 2018 году составил 3,4 млн рублей против ,7 млн рублей годом ранее. В собственности предполагаемого будущего главы Тобольска две квартиры – 164,4 и 362,1 кв м, гараж и доля в нежилом строении площадью 1061 кв м. Причем квартиру в 362 «квадрата» замглавы Тюмени купил в 2018 году, в прошлогодней декларации она указана не была.

Афанасьев пользуется земельным участком площадью 1437 кв м, участком под гаражом площадью 16,7 кв м и жилым домом в 92,4 кв м, стоящим на участке в 795 кв м. Ездить будущий мэр предпочитает на «Мерседесе» GL 400.

Доходы супруги Максима Афанасьева в 2018 году резко возросли. Будущая первая леди Тобольска заработала 6,6 млн рублей. Еще годом ранее доход госпожи Афанасьевой составлял чуть менее 83 тыс. рублей.

В собственности у супруги Афанасьева квартира в 229,5 кв м, два нежилых помещения – 107,3 и 13 кв м, гараж в 42,6 «квадрата», а также маленькая (130/48357) доля в помещении площадью 1,8 тысячи квадратных метров. От нежилого помещения площадью 81,4 кв м супруга чиновника избавилась

Один из двоих несовершеннолетних детей Максима Афанасьева также зарабатывает деньги. В 2018 году его доход составил почти 11 тыс. рублей (против 4,7 тыс. годом ранее).

Отметим, что уже 28 мая гордума Тобольска определит победителя в конкурсе на замещение должности главы Тобольска. Максим Афанасьев первым подал документы на конкурс и считается его фаворитом. Источники «Нового Дня» считают, что Афанасьев, заняв должность, уволит бывших прокурорских работников, обосновавшихся в администрации Тобольска, в том числе заместителя главы города Евгения Бирюкова.

Тобольск, Тюмень, служба информации

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