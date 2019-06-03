Новый мэр Тобольска Афанасьев произвел первую отставку и назначение

Новый глава Тобольска Максим Афанасьев произвел первую кадровую перестановку среди своих заместителей. На место Евгения Бирюкова назначена чиновница из администрации Тюмени. Рокировка ожидаема – именно о таком варианте кадровых решенрий рассказывало ранее агентство «Новый День».

Как рассказали в пресс-службе администрации Тобольска, в понедельник, 3 июня заместителем главы Тобольска назначена Наталья Мудриченко. Она заняла место Евгения Бирюкова. В ведении нового зама – правовое направление и муниципальные закупки. Ранее Мудриченко работала в администрации Тюмени начальником юридического управления департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. Отметим, что транспортные вопросы входили в сферу ответственности Максима Афанасьева в его бытность заместителем главы Тюмени.

Евгений Бирюков продолжит работу в администрации Тобольска в должности председателя комитета безопасности жизнедеятельности. В его ведении остаются вопросы правопорядка и противодействия экстремизму.

«Новый День» рассказал о вероятной отставке Евгения Бирюкова с должности заместителя главы Тобольска еще до того, как Максим Афанасьев занял кресло главы города. По мнению источников агентства, причина отставки – то, что Евгений Бирюков в свое время покинул прокуратуру города ради должности в мэрии Тобольска, чем вызвал крайнее неудовольствие тогдашнего первого заместителя прокурора области Романа Тютюника (сейчас руководит прокуратурой Республики Калмыкия – ред). Инсайдеры рассказывали о конструктивных рабочих отношениях Тютюника и Афанасьева, когда оба еще работали в Тюмени.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 03.06.19

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