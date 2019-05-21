Две пенсионерки претендуют на пост мэра Тобольска

Две пенсионерки составят конкуренцию предпринимателям и чиновникам в борьбе за кресло главы Тобольска. Окончательное число кандидатов – шесть человек.

Как сообщила тобольская конкурсная комиссия, в понедельник, 20 мая поступили документы от председателя совета РО «Политической партии социальной защиты» Ларисы Шакуровой и председателя ТСЖ «400 лет Тобольску» Ирины Катышевой. Ее выдвинул территориальный свободный профсоюз «Союз ССР». Обе женщины являются пенсионерками. Лариса Шакурова в 2018 году также пыталась принять участие в выборах губернатора Тюменской области, но получила отказ в регистрации.

В тот же день на конкурс заявились двое предпринимателей – либерал-демократ, ИП Тимур Темуркаев и учредитель ООО «Полиглот» Григорий Избенко. Также на пост главы Тобольска претендуют действующий замглавы Тюмени Максим Афанасьев и директор МАУК «Центр искусств и культуры Тобольска», депутат тобольской городской Думы Михаил Никитин.

Экс-глава Тобольска Владимир Мазур оставил свою должность в конце апреля этого года. Основным претендентом на его место считается замглавы Тюмени Максим Афанасьев.

Тобольская городская дума должна будет принять решение по кандидатуре нового главы Тобольска 28 мая.

Тобольск, служба информации

Тобольск. Другие новости 21.05.19

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