Тюменский облизбирком нашел у кандидатов в губернаторы недостоверные подписи

Тюменский облизбирком зарегистрировал на выборы губернатора четверых из пяти выдвинутых кандидатов. В пятницу, 3 августа Александр Моор, Артем Зайцев, Владимир Пискайкин и Иван Левченко получили удостоверения.

Окончательный список участников предвыборной гонки определится в субботу, 4 августа, после рассмотрения документов кандидата от политической Партии социальной защиты Ларисы Шакуровой.

Заседание избирательной комиссии Тюменской области ее председатель Игорь Халин охарактеризовал как «серьезное, ответственное и даже где-то судьбоносное». «На нем будет определена электоральная судьба подавляющего числа кандидатов в губернаторы Тюменской области», – сказал в начале заседания Халин. Впрочем, судьбоносное заседание обошлось без сюрпризов.

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор («Единая Россия») собрал 247 подписей от малоизвестных депутатов сел и поселков, облизбирком не засчитал только одну из них. Коммунист Иван Левченко представил 246 подписей, из них три не были засчитаны, одна была признана недостоверной. У либерал-демократа Артема Зайцева из 247 подписей не засчитали одну, две признали недостоверными. Справедливоросс Владимир Пискайкин оказался рекордсменом, из 247 подписей в его поддержку не засчитали 9, еще одна была признана недостоверной.

Все четыре кандидата от парламентских партий были успешно зарегистрированы – для этого было достаточно 236 засчитанных достоверных подписей. Ни у кого из членов областной избирательной комиссии не возникло вопросов. Регистрация была поддержана единогласно.

Документы пятого кандидата, Ларисы Шакуровой, будут рассмотрены 4 августа в 11 утра, потому что она сдала документы последней. Шакурова смогла получить только две подписи в свою поддержку – от депутата думы Новотарманского МО Тюменского района Евгении Сафиевой и депутата гордумы Губкинского Алексея Колесникова.

«Удостоверения вручили, дальше мы выходим 7 августа на жеребьевку бесплатного эфирного времени и печатной площади СМИ. С 11 августа начинается активная агитация в СМИ, совместные дебаты. Времени остается не так много, меньше месяца, поэтому все к избирателю, рассказывать о своих программах, чего ждать от каждого конкретного кандидата», – определил дальнейший порядок действий Игорь Халин.

Он рассказал также, что причины «забраковки» подписей были техническими, и злостных нарушителей не было. «Некоторые кандидаты ошибались, зачитывая подписи районных депутатов как более высокого уровня, – объяснил Халин. – Были ошибки в дате рождения и даже названия муниципалитета».

Тюмень, служба информации

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