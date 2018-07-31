Депутаты крупных городов Ямала и Югры не поддержали выдвижение Моора на выборах

Пропуск на выборы врио губернатора Тюменской области Александру Моору обеспечили малоизвестные депутаты сёл и посёлков. В этом можно убедиться, ознакомившись с фамилиями тех, кто поставил свои подписи в поддержку его выдвижения («муниципальный фильтр»). Примечательно: несмотря на то, что г-н Моор побывал в Новом Уренгое с собственной презентацией и предвыборными обещаниями, в газовой столице его поддержал только один депутат – председатель думы Ирина Груздева. В Салехарде такая же картина – только глава города Владимир Мартынюк. Депутатов Ноябрьска кандидат Моор, очевидно, вовсе не впечатлил – за него ни один народный избранник гордумы не подписался. Только один голос в поддержку Моора пришёл из Сургута – от спикера Надежды Краснояровой. Один только голос из Нижневартовска – от депутата Дмитрия Давыдова. Как следует из подписных листов, поклонники врио губернатора Тюменской области живут, например, в сёлах Казанского района, где он собрал голоса 16 местных депутатов. И таких среди 247 фамилий большинство, сообщает агентство «Новый День».

А вот кандидаты от других партий, напротив, продемонстрировали договорные способности. Коммунист Иван Левченко и либерал-демократ Артём Зайцев заручились поддержкой «единороссов» и членов фракций «ЕР» в местных думах по всей «тюменской матрёшке». Например, члена КПРФ г-на Левченко поддержала зампредседателя Надымской районной думы Ирина Карпова, выдвинутая «Единой Россией». Замруководителя фракции «ЕР» в гордуме Губкинского – Алексей Глухов тоже зачем-то поддержал кандидата от другой партии. Зампред думы Когалыма, член фракции «ЕР», Игорь Ельцов также в списке помощников коммуниста.

Либерал-демократ Артём Зайцев собрал 247 подписей, среди которых многие принадлежат «единороссам». В списке подписавшихся за «сокола Жириновского» Эмиль Хайруллин из гордумы Муравленко, руководитель отделения «Молодой гвардии» «ЕР». Получить комментарии о причинах поддержки либерал-демократа удалось только от салехардского депутата, выдвинутого от «ЕР» – Александра Пизняка. «Я не член «Единой России», просто был ею выдвинут. Мне импонирует Зайцев. Он молодой человек, у него есть опыт работы в управлении. Я считаю, что необходимо во власть продвигать молодёжь», – сказал он. В ответ на замечание о том, что Моор также не стар, он повторил, что симпатизирует Зайцеву.

Вместе с этим очевидно, что без поддержки единороссов ни один из системных оппозиционеров, выдвинутых на выборах Тюменской области, не смог бы пройти муниципальный фильтр, а, значит, не смог бы участвовать в выборах. Таким образом единороссы из муниципалитетов помогли Пискайкину, Левченко и Зайцеву создать конкуренцию для Моора.

Лист с подписями в поддержку справедливоросса Владимира Пискайкина пока не опубликован, но, очевидно, картина там будет точно такая же. Накануне ещё один претендент на пост главы Тюменской области самовыдвиженец Лариса Шакурова рассказала в беседе с агентством «Новый День», что ей удалось получить подписи двух депутатов. Этого для регистрации в качестве кандидата не хватит.

Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября 2018 года. Его будут избирать все три субъекта Тюменской области.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.07.18

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