Ямал поддержал несистемного кандидата на выборах губернатора Тюменской области

Несистемный кандидат в губернаторы Тюменской области Лариса Шакурова смогла собрать в свою поддержку подписи лишь двух муниципальных депутатов. Пройти муниципальный фильтр, по словам женщины, ей не удалось из-за административного ресурса.

«Я смогла собрать только две подписи – одну в Губкинском, вторую в Тюменском районе. Очень жесткие, видимо, людям были даны указания, что Шакурова – это чума для Тюменской области, – рассказала «Новому Дню» Лариса Шакурова. – Я все равно еду сейчас в избирком, чтобы отдать документы, хотя знаю, что мне будет отказано в регистрации».

Остальные кандидаты, среди которых врио губернатора Александр Моор и три депутата областной думы (либерал-демократ Артем Зайцев, коммунист Иван Левченко и эсэр Владимир Пискайкин) прошли муниципальный фильтр. Александр Моор принес в комиссию максимальное количество подписей.

«Если же говорить о моем главном принципе, он прост: быть на стороне людей. Все решения, которые будут приняты, будут рассматриваться исходя из того, а как это сможет улучшить жизнь тюменцев», – сказал Моор, в начале июля поддержавший повышение пенсионного возраста и направивший в Госдуму положительный отзыв на пенсионную реформу, против которой активно выступает население всей страны. Прием документов в избирательной комиссии заканчивается 30 июля в 18.00.

Тюмень, служба информации

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