Моор на Ямале признался: он понимал, что может стать губернатором

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор в четверг, 28 июня, признался, что ждал предложения возглавить регион. Об этом он сказал в своей речи в Новом Уренгое перед ямальскими единороссами в рамках предвыборного турне.

Г-н Моор является одним из трёх кандидатов от «Единой России» на пост губернатора Тюменской области. Ещё двое – депутаты областной думы Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев. Сейчас проходят праймериз, в рамках которых кандидаты представляют однопартийцам свои программы. Утвердить кандидата на пост главы региона единороссы планируют 18 июля.

Александр Моор, выступая в Новом Уренгое, вспомнил свои впечатления от назначения временно исполняющим обязанности. «Назначение врио губернатора для меня было действительно неожиданным. Хотя я прошёл подготовку, как писали в газетах, на губернаторских курсах в составе президентской кадровой сотни. И прекрасно понимал, что такое предложение, наверное, когда-то может поступить. Но я дне думал, что это произойдёт так быстро и в таких обстоятельствах, что будут у нас досрочные выборы. И будет совсем мало времени для того, чтобы рассказать людям о себе, о своей программе», – заявил г-н Моор, сообщает агентство «Новый День». Он добавил, что его решение об участии в избирательной кампании было «непростым». И в пользу этого решения работало доверие президента Владимира Путина (именно глава государства назначил Моора временно исполняющим обязанности – прим.ред) и бывшего губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Кандидаты на пост губернатора Тюменской области вынуждены завоёвывать доверие населения в ХМАО и ЯНАО, поскольку за лидера области голосуют жители всех трёх субъектов «тюменской матрёшки». Выборы губернатора Тюменской области пройдут 9 сентября.

Новый Уренгой, служба информации

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