Тюменские коммунисты назвали спарринг-партнёра Моора

Тюменские коммунисты назвали кандидата на пост губернатора области. Им стал Иван Левченко, депутат Тюменской областной думы. решение было принято 24 июня, сообщают в областном отделении партии.

Обновлено 25.06 в 13:50. Иван Левченко заявил «Новому дню», что намерен охватить поезками и агитацией всю территорию Тюменской области, Югры и Ямала. Пока кандидат не определился с датой начала поездок для встреч с избирателями. «Встречи с людьми – самое основное, – сказал Левченко. – Мы хотим совместить сбор подписей и проезд территорий. Сразу и подписи собрать и встретиться с кем-то». По словам кандидата, с расписанием агитационных поездок он намерен определиться в ближайший четверг-пятницу. Левченко сказал, что не выделяет какой-либо из трёх регионов в качестве приоритетного для агитации, но добавил, что ХМАО – его «любимый» и «родной» регион. «Программа-максимум – победа, минимум – второе место», – заявил Левченко.

Г-н Левченко работал на руководящих постах в нескольких коммерческих компаниях ХМАО прежде, чем прийти в думу. Ранее кандидатов на пост губернатора Тюменской области назвали «Единая Росси» и ЛДПР. В списке «ЕР» – временно исполняющий обязанности губернатора, назначенный президентом, Александр Моор и депутаты Тюменской думы Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев.

Спаринг-партнёром от ЛДПР станет депутат заксобрания Ямала Александр Голубенко. Депутат мало известен не только в Тюменской области, но и автономном округе – серьёзной политической активности он не проявляет.

Тюмень, служба информации

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