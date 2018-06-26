Глава Тюменской области едет в Югру и на Ямал

Временный глава Тюменской области Александр Моор в ближайшие два дня планирует посетить Югру и Ямал. Он встретится с единороссами автономий – как с руководством окружных отелений, так и секретарями первичек. Это связано с тем, что он участвует в праймериз «Единой россии» по выдвижению кандидатов на пост губернатора Тюменской области. Поездки в автономии запланированы положением о предварительном голосовании ЕР. Вместе с г-ном Моором на Ямал и в Югру едут ещё два кандидата (многие расценивают их как технических кандидатов партии) – это два депутата областной думы Владимир Нефедьев и Фуат Сайфитдинов.

В среду, 27 июня, кандидаты встретятся с партийцами в Ханты-Мансийске.

В четверг, 28 июня, единороссы отправятся в Новый Уренгой.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 26.06.18

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