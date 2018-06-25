Очередной тюменский депутат претендует на место Якушева

Кандидатом на пост губернатора Тюменской области от партии «Справедливая Россия» станет депутат областной думы Владимир Пискайкин. Эту информацию подтвердил сам парламентарий в беседе с агентством «Новый День». Его кандидатура была согласована в Москве лидером партии Сергеем Мироновым и бюро политического объединения. «Из Москвы пришла бумага, её зачитали в Тюмени на конференции, а я как солдат, мне сказали – я готов», – пояснил г-н Пискайкин.

Напомним, ранее выдвинули кандидата представители КПРФ. Им стал также депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Тюменские единороссы тоже назвали трёх претендентов на пост главы Тюменской области – это временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор и депутаты Тюменской думы Фуат Сайфитдинов и Владимир Нефедьев.

Тюмень, служба информации

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