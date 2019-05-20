На должность главы Тобольска заявился первый партийный кандидат

Тюменское региональное отделение ЛДПР решило побороться за место главы Тобольска. Кандидат от либерал-демократов – индивидуальный предприниматель Тимур Темуркаев – заявился на конкурс на должность мэра города.

Кроме Темуркаева на пост главы Тобольска претендуют действующий замглавы Тюмени Максим Афанасьев, директор МАУК «Центр искусств и культуры Тобольска», депутат тобольской городской Думы Михаил Никитин и учредитель ООО «Полиглот» Григорий Избенко.

Темуркаев пока что является единственным партийным кандидатом на должность. Остальные подали документы в порядке самовыдвижения, – сообщает конкурсная комиссия Тобольска.

Предыдущий глава города Владимир Мазур оставил свою должность в конце апреля этого года. Основным претендентом на его место считается замглавы Тюмени Максим Афанасьев.

Понедельник, 20 мая – последний день подачи документов на конкурс на замещение должности главы Тобольска. Сам конкурс состоится 28 мая, когда решение по кандидатуре нового главы Тобольска должна будет принять городская дума.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 20.05.19

Руководство скандального тюменского УФСИН отчиталось об очень скромных доходах. / Тюменского чиновника Павла Белявского обвинили в финансировании бизнеса своих друзей. / Глава Тюмени Кухарук на новой должности так и не обзавелся недвижимостью. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»