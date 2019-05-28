Экс-глава Тобольска стал замом губернатора

Бывший глава Тобольска Владимир Мазур назначен заместителем губернатора Калужской области. Об этом сообщается на официальном портале органов власти Калужской области.

Владимир Мазур назначен на должность распоряжением губернатора Анатолия Артамонова во вторник, 28 мая.

Как сообщал «Новый день», Владимир Мазур ушел с поста главы Тобольска в конце апреля. 30 апреля гордума утвердила его отставку. Во вторник, 28 мая, в Тобольске состоялся конкурс на замещение должности главы города. В нем победил заместитель главы Тюмени Максим Афанасьев. Владимир Мазур не присутствовал ни на заседании думы, где депутаты утверждали его отставку, ни на сегодняшнем избрании нового главы.

Тобольск, Тюмень, служба информации

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