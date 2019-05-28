Чем займется тюменский чиновник: назначение Мазура обсуждают в Тюмени и Калуге

Экс-глава Тобольска Владимир Мазур на работе в правительстве Калужской области будет заниматься жилищными вопросами и формированием комфортной городской среды. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе региональной администрации. При этом наблюдатели в Калуге и Тюмени по-разному оценивают это кадровое решение.

Круг обязанностей нового чиновника обозначен уже после того, как появилось первое сообщение о назначении. «Владимир Мазур будет контролировать ход реализации программ в рамках нацпроекта формирования комфортной городской среды, курировать деятельность фонда капитального ремонта, государственной жилищной инспекции и управления административно-технического контроля», – сообщили «Новому дню» в пресс-службе правительства Калужской области. Мазура уже представили членам правительства, произошло это на совете глав администраций, который проводил губернатор Анатолий Артамонов.

Калужский политолог Анри Амбарцумян, заместитель главного редактора газеты «Весть», отметил, что в назначении на должность замгубернатора «варяга» нет ничего экстраординарного для Калужской области. «Это у нас не первый случай, у нас много работает в правительстве людей, которые не являются уроженцами Калужской области и до этого имели опыт работы в других регионах, – сказал Амбарцумян. – К этому отношение в целом спокойное. В первую очередь, во внимание принимаются деловые качества».

А в Тюмени, обсуждая назначение тюменского чиновника, высказывают конспирологические версии: должность может быть ступенькой в будущей губернаторской карьере Мазура.

Источник, близкий к правительству Тюменской области, рассказал, что в течение весны 2019 года Владимир Мазур несколько раз летал в Москву на встречу с министром строительства и ЖКХ, экс-губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым. Якобы, Мазур просил помощи в трудоустройстве после отставки с поста главы Тобольска.

По версии собеседника агентства, Владимир Мазур входит в кадровую «обойму» мэра Москвы, экс-губернатора Тюменской области Сергея Собянина. Источник считает, что у Мазура есть губернаторские амбиции, и стаж муниципальной службы в должности главы Тобольска послужит ему в этом большим подспорьем. «Это сложившаяся практика. Собянин стал губернатором, поработав мэром Когалыма, Якушев – после того, как поработал сити-менеджером Тюмени, Куйвашев и Моор – отработав главами администрации Тюмени. Теперь вот и Мазур в этой обойме», – говорит источник. По словам собеседника агентства, Владимир Мазур «улетел, но обещал вернуться», и не исключено, что в скором времени он может принять участие в борьбе за губернаторское кресло – например, в ХМАО.

Ранее «Новый День» сообщал, что среди вариантов места трудоустройства экс-главы Тобольска было место заместителя губернатора Тюменской области. Однако этот пост был отдан либерал-демократу, бывшему депутату Госдумы Владимиру Сысоеву. «Губернатор Александр Моор собрал свою команду, и Мазур ему в Тюменской области не нужен», – отметил источник «Нового Дня».

Тюмень, Калуга, служба информации

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