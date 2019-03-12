Губернатор Моор взял в заместители федерального политика

Депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Сысоев назначен заместителем губернатора Тюменской области. В правительстве региона он будет заниматься инвестициями – Сысоеву достанется сфера ответственности бывшего замгубернатора Вадима Шумкова.

Распоряжение о назначении Сысоева подписано во вторник, 12 марта. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе губернатора Тюменской области. Сам депутат пока не отвечает на звонки.

О том, что Сысоев станет новым замгубернатора «Новый День» писал еще в январе. Тогда политик не подтвердил, но и не опроверг эту информацию.

В нулевые Сысоев работал в администрации Тюменской области при губернаторе Сергее Собянине. Сысоев был директором департамента стратегического развития. Сейчас экономическая политика и вопросы привлечения инвестиций находятся в ведении заместителя губернатора Вячеслава Вахрина, так же, как и вопросы ЖКХ.

По данным источника агентства, после назначения Сысоева инвестиционная политика перейдет из ведения Вахрина к новому замгубернатора региона.

Кто займет место Сысоева в Государственной думе, пока неизвестно.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 11.03.19

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