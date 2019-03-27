Место Владимира Сысоева в Госдуме займет югорский депутат

Центральная избирательная комиссия России в ходе заседание 27 марта приняла решение передать мандат депутата Госдумы, освободившийся после ухода из парламента Владимира Сысоева, депутату думы ХМАО от ЛДПР Евгению Маркову.

Уже в пятницу, 29 марта, он подаст в ЦИК пакет документов. «Если с документами все будет в порядке, то уже в следующую среду, на заседании избирательной комиссии мне вручат мандат», – сказал «Новому Дню» Евгений Марков.

Напомним, 12 марта 2019 года депутат Госдумы от тюменской «матрешки» Владимир Сысоев был назначен на должность заместителя губернатора Тюменской области. Уже тогда источники «Нового Дня» сообщали, что его преемником в парламенте станет депутат думы ХМАО Евгений Марков.

Ханты-Мансийск, служба информации

Ханты-Мансийск. Другие новости 27.03.19

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