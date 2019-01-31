Депутат Госдумы Владимир Сысоев станет новым заместителем губернатора Моора

Депутат Госдумы от Тюменской области, член высшего Совета ЛДПР Владимир Сысоев скоро станет заместителем губернатора Тюменской области. Как сообщил «Новому Дню» собственный источник в правительстве региона, Сысоев будет курировать вопросы экономики. Также, по словам собеседника агентства, со временем он займет место первого заместителя Александра Моора – Натальи Шевчик.

Сам Владимир Сысоев не подтвердил, но и не опроверг информацию о своем скором назначении. «Какие еще предложения? Я еду в Москве по Арбату на работу в Госдуму. Если что-то происходит, я вам всегда сообщаю», – уклонился от прямого ответа депутат.

Не комментируют информацию и в пресс-службе губернатора. «Я лишь читал про это в телеграм-канале, никакой официальной информации у меня нет», – сказал «Новому Дню» пресс-секретарь Андрей Осипов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 31.01.19

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