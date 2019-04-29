В Тюмени стали известны первые кандидаты на место Чемезова от «Единой России»

В Тюмени зарегистрированы первые участники праймериз «Единой России» для выдвижения в тюменскую областную думу по 19 округу. На место депутата Олега Чемезова, перешедшего на работу в правительство Свердловской области, претендуют два студента и один менеджер.

Согласно информации на сайте «ЕР», кандидатов зовут Павел Буй, Владислав Ерамасов и Максим Еремеев. Все трое весьма молоды – им 21, 22 и 30 лет соответственно. Первые два учатся на третьем курсе Тюменского индустриального университета, третий кандидат работает заместителем гендиректора ООО «Северное волокно».

Компания «Северное волокно» (директор Олег Чикиреев) занимается строительством и деятельностью в области информации и связи, она принадлежит Евгении Сорогиной и ООО «Зуммер», которое в свою очередь, принадлежит известному бизнесмену Михаилу Троцкому.

Обе компании прославились чередой громких судебных процессов. В 2014 году Михаил Троцкий отстранил от должности руководителя дочерней компании своего партнера по бизнесу Сергея Сорогина. Корпоративный спор дошел до Верховного суда, который признал правоту Троцкого. Позже Сорогин написал несколько заявлений на Троцкого в правоохранительные органы. По одному из них Калининский районный суд Тюмени признал Троцкого виновным и обязал выплатить Сорогину 416 млн рублей.

Другой скандал был связан с тем, что в 2015 году в отношении руководства ООО «Зуммер», которое должно было прокладывать оптоволоконную связь между правительственными учреждениями Тюменской области было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере. Сам Михаил Троцкий все обвинения опровергал, назвав возбуждение уголовного дела «чрезмерным решением, соответствующим интересам Сергея Сорогина в корпоративном споре».

Напомним, кресло депутата по 19-му округу города Тюмени в тюменской областной думе стало свободным после того, как депутат Олег Чемезов был приглашен на должность вице-губернатора Свердловской области. Довыборы в облдуму состоятся в сентябре 2019 года. Кандидат от партии «Единая Россия» станет известен 26 мая после предварительного голосования, которое пройдет на 10 участках.

В тюменском отделении «Единой России» пообещали выдвинуть на довыборы раскрученного кандидата, чтобы не отдать мандат представителям других партий. «Учитывая, что все случилось достаточно неожиданно и времени немного, на мой личный взгляд, надо подбирать раскрученного кандидата. Выдвигать новичка, который не участвовал в выборах, рискованно для нас», – заявлял ранее «Новому Дню» руководитель фракции ЕР в тюменской облдуме Андрей Артюхов.

Тюмень, Виктор Нестерук

Тюмень. Другие новости 29.04.19

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