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Пятница, 12 апреля 2019, 10:28 мск

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Уходя из тюменской облдумы, Олег Чемезов извинился перед избирателями

Тюменская областная дума досрочно прекратила полномочия депутата Олега Чемезова, перешедшего на должность вице-губернатора Свердловской области. На заседании областной думы в пятницу, 12 апреля, Олег Чемезов извинился перед избирателями за то, что «успел выполнить не все, что наметил».

Депутаты «отпустили» Чемезова в Екатеринбург большинством голосов – 31 «за» при 1 воздержавшемся и троих не голосовавших.

Губернатор Александр Моор поблагодарил Олега Чемезова за совместную работу еще со времен, когда Моор был главой администрации Тюмени, а Чемезов – депутатом городской думы. «Тюмень отдает лучших людей для усиления других регионов, – сказал Моор. – Но это здорово, у нас большая кузница кадров». Губернатор пожелал Чемезову успеха на новом месте работы и такого же взаимопонимания, какое было у Чемезова с органами власти Тюменской области.

Спикер Сергей Корепанов также поблагодарил Чемезова за совместную работу, отметив, что депутат вел большую общественную работу и занимался благотворительностью. Так, по словам Корепанова, Чемезов построил за личные средства дома для двух многодетных семей.

«Имейте в виду, что депутаты областной думы всегда готовы сотрудничать с вами и с парламентом Свердловской области», – сказал Корепанов. Спикер выразил уверенность, что на новом месте Чемезову пригодится большой опыт, который он приобрел за время работы в органах власти Тюменской области и ХМАО-Югры.

После этого на трибуну облдумы поднялся Олег Чемезов. Как он признался, он был депутатом областной думы трех созывов, но впервые оказался на трибуне. «Повод такой… Противоречий столько много в душе, что я даже немного волнуюсь, несмотря на опыт, о котором тут рассказывали, – сказал Чемезов. – Я хочу извиниться перед моими избирателями за то, что не выполнил все то, что намечал».

Чемезов поблагодарил губернатора и правительство региона за «тот конструктив, который всегда по всем вопросам» он ощущал. «Никогда не было ни одного повода, чтобы усомниться, что какая-то деятельность ведется не в интересах жителей Тюменской области», – отметил Чемезов. Он также поблагодарил друзей-депутатов и своих оппонентов.

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