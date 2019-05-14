Тюменские единороссы заставили Руссу дебатировать со студентами ради кресла в думе (ФОТО)

В Тюмени знаменитый строитель, экс-депутат городской думы, гендиректор компании «Мостострой-11» Николай Руссу вышел на дебаты против студентов. Именно никому не известных молодых людей «Единая Россия» сделала псевдоконкурентами своего основного кандидата на праймериз перед выборами в областную думу.

Дебаты, точнее их подобие, стартовали в областном центре во вторник, 14 мая в Областной научной библиотеке. В красноречии с Николаем Руссу «соревновались» трое студентов Тюменского индустриального университета – Павел Буй, Владислав Ерамасов (строительный институт, 3 курс) и Георгий Семенов (строительный институт, 2 курс). Компанию им составил руководитель единороссовской «первички» – 30-летний Максим Еремеев, заместитель гендиректора ООО «Северное волокно».

Формат дебатов предполагал трехминутное выступление каждого из кандидатов, потом по два вопроса из зала на каждого и заключительное слово. Выступали участники в алфавитном порядке, а роль модератора исполнилнял секретарь областного отделения «Единой России», первый вице-спикер облдумы Андрей Артюхов. Тема дебатов звучала так: «Калининский административный округ – территория развития».

Первым выступил член молодежной общественной палаты Павел Буй. Он рассказал, что его общественная деятельность началась с организации «Молодежная атмосфера», что он 10 лет профессионально играл в баскетбол, а сейчас работает тренером. По словам Павла, его и друзей-спортсменов так сильно раздражал мусор в тюменском экопарке, что они занялись плоггингом (это бег в сочетании со сбором мусора по дороге – прим. ред.). «Я готов с группой инициативных ребят и в дальнейшем совершать такие пробежки», – рассказал юный политик о своих планах по развитию КАО.

Также он попытался поговорить с аудиторией об употреблении молодежью «никотиносодержащих веществ», в частности, «насвая», но не успел – время вышло. Андрей Артюхов прервал юного борца с никотином, и тот сел на место.

Второй спарринг-партнер Николая Руссу – 21-летний Владислав Ерамасов рассказал, что «всю свою сознательную жизнь» занимается общественной деятельностью. «Одним из моих проектов является общественная организация «Благие намерения», которая существовала на протяжении двух лет», – сообщил он. Студент добавил, что любит дзюдо, кикбоксинг и футбол, а потом перечислил проблемы округа: водопонижение в районе Маяка, отсутствие чистой воды в микрорайоне Утяшева, переселение людей из ветхого и аварийного жилья. «Проблемы, зачастую, не со стороны муниципалитета, а со стороны жителей самих домов, – заявил кандидат. – Отказываются подписывать [документы] и переселяться. Для меня это, конечно, странно».

Максим Еремеев похвалил администрацию города за заботу о благоустройстве. Он выразил сожаление в связи с тем, что, по его мнению, человеческая натура такова, что люди помнят неприятности и забывают об изменениях к лучшему. Среди проблем он отметил нехватку яслей и безопасных детских площадок, и предложил благоустраивать пустыри. «Все пустыри можно использовать с благородными намерениями», – сказал активист.

Николай Руссу оказался единственным из соискателей, кто упомянул, что служил в армии. Он рассказал, что руководит 4,5 тысячным коллективом компании «Мостострой-11» с оборотом в 26 млрд рублей и многое сделал для Калининского округа будучи депутатом гордумы Тюмени. Руссу предложил увеличить дотации и помощь малому и среднему бизнесу.

Последним выступал молодогвардеец Георгий Семенов. Он нарисовал удручающую картину детского пьянства в Тюмени. «Сегодня уже никого не удивишь словами «детский алкоголизм», «подростковый алкоголизм», «дети-алкоголики»», – считает участник праймериз. На вопрос о том, как с этим бороться, Семенов сообщил, что нужно развивать волонтерство, чтобы у несовершеннолетних не было лишнего времени.

Вопросы зала и ответы на них кандидатов праймериз показали, что даже неопытные кандидаты в политики вполне владеют умением «не отвечать, отвечая».

К примеру, Еремееву достался вопрос про заброшенные дома в районе Маяка, в одном из которых 12 апреля в ходе контртеррористической операции спецназ ФСБ уничтожил двоих участников ИГИЛ (организация запрещена в России). Участника праймериз спросили – как обеспечить безопасность местных жителей и что делать с теми, кто самовольно занимает пустующие дома?

«Я так понимаю, что руководство нашего города работает над данным вопросом. Он в компетенции определенных органов. Надо четко разрабатывать методику решения данных вопросов. Подходить к этой проблеме как-то серьезно. Это вопросы не нашей компетенции», – сказал Еремеев.

Владислава Ерамасова напрямую спросили, зачем он принимает участие в праймериз, если шансы на победу призрачные. Тот не стал отнекиваться и сказал, что его привлекает опыт, который можно получить только при личном участии в политическом процессе.

Отметим, что Николай Руссу в разговоре с журналистами после дебатов не согласился с тем, что его соперники выполняют роль статистов. Руссу заявил, что молодежь, возможно, больше разбирается в политике, чем опытные руководители. «Если люди в партию вступили в 17 лет, а я не был за всю жизнь в партии ни одного дня, может быть, у них политического опыта больше, чем у меня», – сказал Руссу.

Он пытался сделать вид, что не уверен в своей заранее определенной победе в довыборах. «Вы хотите сказать, что я уже в думу прошел? Если это для вас выглядит так, я в этом не виноват. Не я же выбираю конкурентов», – ответил строитель на замечание, что представленные на праймериз студенты ему не конкуренты.

Дебаты в рамках праймериз «Единой России» пройдут в Тюмени еще 16, 20 и 21 мая. А довыборы по одномандатному округу № 19 (Калининский АО г. Тюмени) – в единый день голосования в сентябре 2019 года. Напомним, вакантный депутатский мандат в тюменской областной думе появился после того, как единоросс Олег Чемезов перешел на работу на должность вице-губернатора Свердловской области.

Тюмень, Михаил Калянов

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