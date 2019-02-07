Власти Ямала утвердили стоимость проезда по мосту через Пур, который планируют построить

В правительстве Ямала определили максимальную стоимость проезда по платному мосту через реку Пур, который планируют строить коммерсанты. На сайте администрации опубликован соответствующий документ, сообщает «Новый День». Получить комментарии по нему не удалось. Телефоны пресс-секретарей первого замгубернатора и дептранса на момент подготовки материала не отвечали.

В документе приведена таблица с тарифами для кажого вида транспорта в ценах на 2018 год. Согласно таблице, бесплатно будут ездить легковые и пассажирские автомобили. А также рейсовые автобусы. Для грузовых автомобилей с массой не более 3,5 тонн, также прицепов до 3,5 тонн тариф составил 621 рубля (к тарифу нужно будет прибавить НДС и умножить на уровень инфляции к моменту ввода моста). Далее в таблице идут грузовики и прицепы с массой до 12 тонн – для них максимальный тариф около 2,8 тыс. рублей. Больше всех придется платить большегрузам с разрешенной массой более 80 тонн. Для них предельных тариф без НДС в ценах 2018 года составляет порядка 376 тыс. рублей.

Действующие тарифы на частной переправе сейчас выше. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Концессионером моста через реку Пур на Ямале будет «Региональная инфраструктурная компания». Ее возглавляет Сергей Бирюков. Компания создана известным на рынке игроками.

Как ранее сообщало агентство «Новый День», ею владеют две структуры – «Мостострой 11» и «Мостдорстрой». В свою очередь «Мостострой-11», которым руководит известный тюменский дорожник Николай Руссу, контролируется в том числе и компанией ПАО «Мостотрест» (ей принадлежит 25 процентов). Среди учредителей последнего компания «ТФК-Финанс».

Ранее сообщалось, что предприятие предлагает построить мост через Пур за 9,6 млрд рублей, если дорога будет платной. Возведение планируют закончить за три года – до 2021 года. При этом «РИК» намерена использовать проектную документацию, которую заказывала фирма «Северсетьразвитие» (дочка «Корпорации развития»). Документация от КР была передана «Мостострою-11» (возглавляет Николай Руссу) в счет оплаты работ за мост через Надым, рассказывал ранее собеседник агентства «Новый День» в КР.

Сейчас на Ямале нет бесплатной альтернативы мосту через Пур, не будет ее и после строительства. В России на таких условиях платные дороги строить нельзя. Но ради Ямала депутатам и правительству закон пришлось изменить. Накануне Госдума одобрила изменения в первом чтении. Основной аргумент инициаторов поправок: для легковых автомобилей проезд будет бесплатным. Правда, оппозиционные депутаты выразили опасения: они сомневаются в том, что условие будет соблюдаться всегда. Так как в России, например, внезапно обнаружилась нехватка средств на выплату пенсий и пенсионный возраст подняли.

Салехард, служба информации

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