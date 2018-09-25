Медведев разрешил строить платный мост на Ямале без бесплатной альтернативы

Российские чиновники переписали закон, чтобы построить платный мост на Ямале. Дело в том, что сейчас нельзя брать плату за проезд по дороге, если нет бесплатной альтернативы. Это мешает строительству платного моста через реку Пур в ЯНАО. Есть инвестор, который хочет вложить деньги в стройку и потом получить их обратно в виде сборов с большегрузов. Проблема известная, о ней не раз говорили губернатор округа, и другие политики. Сейчас транспорт ездит по частным переправам.

Минтранс подготовил проект закона – поправки в документ об автомобильных дорогах. Он внесён в Госдуму, сообщается на официальном сайте кабмина во вторник, 25 сентября 2018 года. Минтранс предлагает сделать исключение для районов Крайнего Севера – там строить платные дороги без альтернативы будет можно. Но с одним условием: легковым автомобилям и рейсовым автобусам можно будет передвигаться по таким безальтернативным платным трассам бесплатно. Ранее власти Ямала обещали, что взимать деньги за проезд по мосту через реку Пур будут только с грузовиков.

Мост через реку Пур планируется построить между поселками Уренгой и Коротчаево. Он обеспечит проезд к нефтегазовым месторождениям. Сейчас там частные переправы, периодически случаются конфликты. Одной из переправ владеет известный бизнесмен Олег Ситников, которого называют организатором пиар-атак на экс-губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Сам г-н Ситников настаивает на том, что его «кошмарят» постоянными проверками и просто вынуждают отказаться от бизнеса.

«Ограничения (которые сейчас есть в законе об автомобильных дорогах – прим.ред.) приводят к невозможности использования механизмов ГЧП для обеспечения автомобильными дорогами отдалённых и труднодоступных местностей. Законопроектом предлагается снять это ограничение для районов Крайнего Севера», – говорится в пояснительной записке к законопроекту. Авторы подчёркивают: в правительстве законопроект уже одобрили. Осталось только решение Госдумы. Решение о внесении проекта в парламент подписано председателем правительства Дмитрием Медведевым.

Москва, служба информации

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